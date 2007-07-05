Чому Литвина не взяли в мегаблок

Блок Литвина і Народно-демократична партія (НДП) вели переговори про приєднання до блоку «Нашої України», але виявились не готовими до розпуску своїх партій для злиття в єдину народно-демократичну силу.

Про це заявив лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я знаю, що і Володимир Михайлович ЛИТВИН, і Людмила СУПРУН (лідер НДП - УНІАН) вели переговори з керівництвом «Нашої України» про можливе приєднання. Але у них немає готовності пройти загальний для всіх шлях - сформувати блок, розпустити партії і об`єднатися в єдину політичну силу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим лідер «Народної самооборони» наголосив, що документ про створення виборчого блоку і єдиної партії є відкритим для інших учасників процесу. «Наш список відкритий для підписання, якщо знайдуться партії, які готові скласти свої прапори, амбіції маленьких вождів і злитися в єдину потужну національного масштабу партію – ми будемо раді вітати кожного з них. Незалежно від того, коли таке підписання відбудеться. Зрозуміло, що межею є початок виборчого процесу, пізніше – вже неможливо. А впродовж липня – ми будемо раді кожному, і вони будуть рівноправним партнером», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом ухвалили: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Батьківщини.

Мегаблок демократичних сил носитиме назва «Наша Україна – Народна самооборона».

Учасники мегаблоку, як сказано в Декларації, «беруть на себе зобов`язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку і європейських соціально-економічних і політичних стандартів в Україні».