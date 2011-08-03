"Батьківщина" про героїв, злочинців і зґвалтовані суди

У партії "Батьківщина" вважають, що рішення судів щодо фактичного запровадження на території Луганщини державного статусу російської мови та про позбавлення Романа Шухевича та Степана Бандери звання Героя України наочно ілюструють критичний стан судової системи в Україні та демонструють відсутність правосуддя як такого.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "Батьківщина".

"Ще раз доведено: так звані суди судять героїв, в той час як реальним злочинцям закон не писаний. Суди, спільними зусиллями з ЯНУКОВИЧЕМ, будуючи авторитаризм, не лише закривають Україні шлях в європейське майбутнє, а й, грубо втручаючись в історію, позбавляють Україну минулого", - повідомили в прес-службі.

Проте в партії переконані, що справжніх героїв визначає народ, а не влада.

"Саме зґвалтована керівництвом країни суддівська гілка влади ще минулого року зруйнували основи конституційного ладу, ухваливши незаконні рішення по способу формування коаліції та по відновленню редакції Конституції часів КУЧМИ. Тепер практика антиконституційних рішень продовжується, але вже у мовній сфері", - переконані в "Батьківщині".

В партії нагадали, що Основний Закон в статті 10 чітко визначає статус української мови як єдиної державної, і жодний суд на замовлення влади не має права торкатися основ державного ладу та незалежності.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Луганський окружний адміністративний суд повторно відмовився задовольнити позов голови обласної організації Української народної партії Валентина ТКАЛИЧА до Луганської обласної ради з вимогою визнати недійсним дозвіл облради на офіційне використання російської мови на території області. 17 червня Луганський окружний адмінсуд вже відхиляв позов В.ТКАЛИЧА до обласної ради з вимогою визнати недійсним рішення щодо використання російської мови.

Луганська облрада 27 травня 2011 року ухвалила рішення про "Реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин" і "рекомендувала" керівникам усіх установ використовувати російську мову разом з державною.

Вищий адміністративний суд України 2 серпня залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степанові Бандері звання Герой України".