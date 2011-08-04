Янукович привітав Обаму з днем народження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМУ з 50-річчям.

«Сердечно бажаю Вам, Ваша Високоповажносте, міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових звершень у Вашій відповідальній державній діяльності», - зазначив Президент України у привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

Також В.ЯНУКОВИЧ запросив Б.ОБАМУ відвідати Україну.

«Користуючись нагодою, хотів би висловити вдячність за Ваш особистий внесок у розвиток стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки та ще раз запросити Вас, пане Президенте, відвідати Україну з візитом у зручний для Вас час», - сказано у привітанні.

Довідка УНІАН. 44-й Президент США Б.ОБАМА сьогодні відзначає 50-річний ювілей.

Б.ОБАМА народився 4 серпня 1961 року у місті Гонолулу на Гавайських островах.