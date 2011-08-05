Тимошенко відмовилась сказати, чому вона запізнилася

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про відвід головуючому у справі щодо газових контрактів судді Печерського суду Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив безпосередньо в залі суду.

У своєму клопотанні захист Ю.ТИМОШЕНКО вказував, що відвід головуючому має відбутися у зв’язку з систематичними порушеннями, які він допускає в роботі.

Після ознайомлення з клопотанням Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення залишити документ без розгляду. Він вказав, що подібні клопотання вже розглядалися, і всі вони подають з метою затягнути розгляд справи.

Перед розглядом клопотання Р.КІРЄЄВ намагався з’ясувати у Ю.ТИМОШЕНКО причини її запізнення на засідання суд, яке мало початися о 9.00.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що вчора Р.КІРЄЄВ протримав всіх на засіданні до 20.00.

Р.КІРЄЄВ її перебив і попросив назвати справжні причини.

«Я відмовляюся назвати причини неявки на судове засідання», - сказала вона.