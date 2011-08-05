Нардепи заблокували автозак, у якому мають вивезти Тимошенко
16:31, 05 серпня 2011Політика
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Чи вивели її - ніхто не знає
Народні депутати України заблокували автозак, який під’їхав до приміщення Печерського районного суду Києва з заднього двору і в якому можуть відвезти заарештовану за рішення суду Юлію ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі перед автозаком стоять приблизно 15 народних депутатів, які перешкоджають руху машини.
У дворі також перебувають працівники правоохоронних органів та журналісти, які продовжують спостерігати за перебігом подій.
Наразі ніхто не знає, чи вивели Ю.ТИМОШЕНКО з приміщення суду.
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