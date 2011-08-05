Медведєв: Саакашвілі має дякувати мені, що я зупинив війська

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ має завдячувати йому за те, що «в якийсь момент» він зупинив війська – «якби вони увійшли у Тбілісі, в Грузії зараз міг би бути інший Президент».

Як повідомляє РІА «Новости»,про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив в інтерв`ю грузинському телеканалу «Перший інформаційний кавказький», російському Rossia Today, а також радіостанції «Эхо Москвы».

«Завершуючи розмову про нього (про М.СААКАШВІЛІ – УНІАН), можу сказати одну річ. Він взагалі має завдячувати мені, що в якийсь момент я просто зупинив війська. Якби вони увійшли у Тбілісі, то, швидше за все, зараз у Грузії був би інший Президент", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент Росії вважає, що план Медведєва-Саркозі з врегулювання конфлікту, поза сумніву, спрацював і виконаний на 100%.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що жодної передумови для вступу Південної Осетії до складу Росії зараз немає.

"План Медведєва-Саркозі про те, як зупинити війну, про те, як зупинити ту проблему, яку створила авантюра СААКАШВІЛІ. І в цьому значенні я вважаю, що цей план спрацював", - сказав російський Президент.

"Конфлікт ніколи нікому не потрібний. Той, хто скаже, що за допомогою конфлікту можна чогось вирішити, той бреше", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він назвав «нісенітницею» слова М.СААКАШВІЛІ про те, що Росія задовго до серпня 2008 року готувалася до війни і загрожувала Грузії розділити її за прикладом Кіпру (де-факто після 1974 року острів Кіпр роздільно на дві частини: 60% контролюється владою Республіки Кіпр (в основному, населена греками), інша частина — Турецькою Республікою Північного Кіпру (населена турками). ТРПК визнана лише Туреччиною, ООН вважає цю територію окупованою Туреччиною - УНІАН).

"Пан СААКАШВІЛІ багато чого говорить. Він взагалі свою мову часто не контролює. Зрозуміло, нічого подібного не обговорювалося", - сказав Президент Росії.

При цьому він переконаний, що американці не підштовхували Грузію до нападу на Південну Осетію, однак посилання з їх боку сприяли створенню плану М.СААКАШВІЛІ.

«Я думаю, що певні нюанси, певні акценти, слова про те, що час відновити конституційний порядок, час діяти рішучіше, могли породити абсолютно очевидні надії, що при виникненні будь-якого конфлікту «американці нас не кинуть, вони вступляться, врешті-решт, вони війну влаштують з росіянами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що рішення Росії про застосування сили і подальше визнання Абхазії і Південної Осетії як суб`єктів міжнародного права «були абсолютно правильними».

«Я вважаю, що мета тієї операції з примусу до миру, яка тривала п`ять днів, була виконана. Метою цієї операції не було захоплення Тбілісі або якогось міста. Потрібно було просто зупинити агресію, яку розв`язав М.СААКАШВІЛІ», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Оцінювати М.СААКАШВІЛІ і вирішувати його долю, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, має народ - за допомогою голосування або іншим способом, як іноді це відбувається в історії.

«Але в мої плани і тоді не входило - і я зараз про це можу відверто сказати, я вважаю, я правильно вчинив - повалення М.СААКАШВІЛІ силовим способом, хоча це зробити було дуже просто», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що перемога команди М.СААКАШВІЛІ на наступних виборах у 2013 році не поліпшить відношення Москви і Тбілісі. «Розбіжності будуть і з тими, хто прийде на зміну М.СААКАШВІЛІ, але "це будуть люди, з якими можна буде сісти за один стіл", - сказав Президент Росії. Зокрема, сказав він, Москва готова обговорювати з Тбілісі полегшення візового режиму - але не з М.СААКАШВІЛІ, який, як і раніше, є «нерукопожатною» фігурою.

«За його вказівкою були вбиті сотні наших громадян, включаючи наших миротворців. Цього я йому ніколи не пробачу, і тому я з ним спілкуватися не буду, хоча він періодично намагається підморгувати у різних міжнародних коридорах і таке інше... Для мене він фігура “нерукопожатна”», - сказав глава Російської держави.

Д.МЕДВЕДЄВ висловив сподівання, що нових конфліктів з Грузією не буде навіть за М.СААКАШВІЛІ, що той «вже одержав хороший урок».

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року сталася війна між Росією і Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію і Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.