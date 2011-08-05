"Свобода": режим Януковича намагається відвернути увагу

У Всеукраїнському об’єднанні «Свобода» заявляють, що затримання лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО свідчить, що влада в Україні перестала бавитися в фасадну демократію, а Україна стрімко наближається до білоруського варіанту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

Арешт одного з опозиційних лідерів у будь-якій країні означає перехід влади до диктаторських репресивних методів правління, зазначили у прес-службі.

«Влада вже не вдає, що у справі Юлії ТИМОШЕНКО дотримується хоча б формального правосуддя. Українське суспільство так і не почуло історії багаторічних корупційних україно-російських газових зв’язків. Газові оборудки ретельно приховуються нинішньою владою так само, як це робили всі її попередники. Тому про істину у справі Юлії ТИМОШЕНКО не йдеться. Режим ЯНУКОВИЧА відкрито продемонстрував те, що було зрозуміло давно – процес над ТИМОШЕНКО вийшов за межі правової площини і має виключно політичний характер», - наголошується в повідомленні.

На переконання «Свободи», «у такий спосіб режим ЯНУКОВИЧА намагається відвернути увагу від власних діянь і «перевести стрілки» на попередників. «Покращення життя вже сьогодні» з тріском провалилось і економіка країни стрімко котиться в прірву. Тому арешт Тимошенко – це ритуальне призначення офірного цапа за провал так званих «реформ»».

«Цими діями режим ЯНУКОВИЧА зробив черговий крок до тотальної узурпації всіх гілок влади і подальшого утримання їх у повній покорі та знищення парламентської опозиції. Регіонали дали чіткий сигнал суспільству: хто не підкоряється режиму, того чекає політична розправа», - підкреслюють у «Свободі».

На їхню думку, «єдиним методом боротьби проти сповзання України до кримінально-олігархічної диктатури під кремлівським протекторатом залишається організоване протистояння громади незаконним діям влади». «Свобода» як ніхто інший розуміє, що єдина мова, на яку зважає ця влада – це консолідована сила народу. Масові арешти «свободівців» по всій країні вдалося зупинити лише активним спротивом громади, коли тисячі українців вийшли на вулиці», - заявляє прес-служба. .

«Сьогодні недостатньо закликів до протестів, - заявляє Всеукраїнське об’єднання «Свобода» і вважає, що «всі політичні сили, які декларують свою опозиційність чинній владі, мають виробити спільну стратегію, спрямовану на усунення від влади режиму ЯНУКОВИЧА, і розпочати системні дії щодо реалізації цієї стратегії».