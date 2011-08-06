Київська адміністрація подала позов про намети біля Печерського суду
"Десь було знайдено три судді"
Київська міська державна адміністрація сьогодні подала позов до Окружного адміністративного суду Києва про обмеження права на мирні зібрання.
Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ, який є одним з відповідачів у справі, повідомили УНІАН у пресс-службі партії.
«Право на мирні зібрання громадян гарантується Конституцією і законами України. Сам позов є образою Конституції і прав громадян», - заявив депутат.
С.ПАШИНСЬКИЙ повідомив, що «БЮТ-Батьківщина», враховуючи суспільний резонанс, внесла клопотання про розгляд справи колегією суддів.
«Десь було знайдено три судді, які всупереч закону про судоустрій, без автоматичного жеребкування, приступили до слухання», - зазначив він.
Народний депутат повідомив, що представники КМДА, яка подала позов, навіть не з’явилися на судове засідання.
У зв’язку з цим, сказав С.ПАШИНСЬКИЙ, було внесено клопотання про залучення позивача – Київську міську держадміністрацію – і залучити всіх відповідачів, «тому що позов подано не тільки до партії «Батьківщина», а й до всіх народних депутатів, які наразі у своїх наметах проводять прийом громадян».
«Ми вважаємо, що подавати в суд на право депутата приймати громадян – це нонсенс. Ця справа взагалі суду не підсудна. Але суд прийняв цей позов до провадження», - зауважив політик.