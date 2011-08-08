Тимошенко знову заявила Кірєєву, що вставати не буде

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявив клопотання про скасування застосування міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням до Печерського райсуду Києва звернувся адвокат Юрій СУХОВ.

«Щодо моєї підзахисної застосовано найбільш суворий захід, який не є обгрунтованим», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО наголосив, що його підзахисна не порушувала вимоги підписки про невиїзд, вчасно з’являлася на судові засідання, користувалася своїми процесувальними правами.

«Рішення суду про взяття під варту не грунтується на нормах процесуального законодавства України та міжнародного права», - підкреслив він.

У той час, коли суддя Родіон КІРЄЄВ звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО з питанням, чи підтримує вона клопотання свого захисника, екс-прем’єр заявила: «Ви, пане КІРЄЄВ, і прокурори, і українське суспільство, і міжнародна спільнота прекрасно знаєте, що у моїх діях немає злочину, а Ви не лише не скасовуєте підписку, а намагаєтеся ламати, навіть не мене, а молоду демократичну державу. Шкода, що це відбувається руками молодого судді, який починає свою суддівську кар’єру».

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що не має наміру просити суд про будь-що. «Я ні про що просити не буду і не встану перед вами, тому що це буде означати стати перед вами на коліна», - підкреслила вона.

Представник державного обвинувачення Олександр МИКИТЕНКО при обговоренні цього клопотання заявив, що захист не навів нових обставин, через які суд може скасувати рішення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. «Підстав для скасування міри запобіжного заходу немає», - вважає прокурор.