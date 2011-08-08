США знову закликали звільнити Тимошенко

США знову закликали владу України звільнити з ув`язнення екс-прем`єра країни Юлію Тимошенко, арештовану 5 серпня під час судового засідання щодо "газової справи", повідомляє кореспондент РІА "Новости".

"США хотіли б знову підтвердити позицію щодо арешту екс-прем`єра України... Ми вважаємо, що рішення про взяття Юлії Тимошенко під варту повинне бути переглянуте, і в результаті цього перегляду вона повинна бути звільнена. Ми довели наше занепокоєння до відома уряду України і продовжимо пильно стежити за процесуальними діями щодо Тимошенко, а також інших опозиціонерів", - сказав представник держдепартаменту США Марк Тонер на брифінгу у понеділок.

Він наголосив, що арешт екс-прем`єра ставить питання про верховенство закону в Україні, а також свідчить про продовження використання урядом практики політично мотивованих судових процесів.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня уряд США висловив стурбованість у зв`язку з арештом Юлії ТИМОШЕНКО і закликає українську владу переглянути рішення і негайно її звільнити. Про це УНІАН повідомили в Посольстві США в Києві.