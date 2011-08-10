Дірки в резиденціях Януковича – велика таємниця

Головне управління санаторно-курортних закладів у Криму відмовилось надати дефектні акти, які б підтвердили необхідність ремонту державних резиденцій.

У відповіді на запит "Української правди"перший заступник начальнику главка Олександр Тимошенко послався на те, що запитувані документи містять відомості про технічне оснащення та конструктивні особливості режимних об’єктів, а також систему охорони цих об’єктів.

"Відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, коли інформація, що запитується, належить до інформації з обмеженим доступом", - сказано у відповіді на запит.

Як відомо, з держбюджету буде виділено понад 152 мільйони на ремонт державних резиденцій та будівлю вертолітних майданчиків біля них.