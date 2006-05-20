Заступник керівника Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО пояснює, чому БЮТ категорично проти коаліції з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, сьогодні на зустрічі зі студентами волинських вузів, М.ТОМЕНКО підкреслив, що європейські стандарти в політиці та принципи цивілізованої європейської демократії повинні бути в основі не лише формальних коаліційних домовленостей, а передовсім - у практиці діяльності парламентської більшості та нового уряду.

Заступник керівника БЮТ зауважив, що одним із визначальних аргументів Блоку Юлії Тимошенко, який вплинув на рішення не брати участь у формуванні коаліції з Партією регіонів, стало те, що практика діяльності провідних діячів Партії регіонів не відповідає загальновідомим європейським принципам. «Декларуючи у своїй програмі рівність всіх суб’єктів господарювання, на практиці великий бізнес, що найбільше сконцентрований у фракції Партії регіонів, продовжує вимагати для себе відповідних пільг та преференцій», - зауважив М.ТОМЕНКО.

«Наша команда завжди відстоювала і починала діяльність уряду ТИМОШЕНКО з того, що скасувала будь-які преференції для всіх видів бізнесу, незалежно від партійної чи регіональної ознаки. Ми прагнули зобов’язати всіх платити однакові податки», - нагадав М.ТОМЕНКО.

Натомість сьогодні, за його словами, отримання великим бізнесом надприбутків дає йому можливість конвертувати ці кошти в партійні, вкладати у «підручні» ЗМІ, власні спортивні команди тощо. «Непокоїть також і те, що багато радників Президента вважають, що з колишніми олігархами та представниками фінансово-політичних угрупувань потрібно працювати на тих самих умовах, як і раніше. Тільки тепер великим підприємцям пропонується частково «компенсувати» несплачені до бюджету кошти благодійними внесками на культуру», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Так, нещодавно у пресі майже одночасно з’явилися два повідомлення: заява голови Державної податкової адміністрації про різке зниження надходжень до держбюджету через несплату податків металургійними підприємствами на 842 млн. грн. за чотири місяці поточного року, а також повідомлення про створення компанією «Сістем кепітал менеджмент» (власник 90% акцій – Рінат АХМЕТОВ) благодійного фонду «Розвиток України». За інформацією ЗМІ, фонд під керівництвом Ріната АХМЕТОВА бере участь у реставрації «Софії Київської», на яку благодійний фонд «СКМ» вже перерахував 15 млн. грн. Також офіційний сайт Партії регіонів повідомляє, що до керуючого органу фонду – правління – серед народних депутатів та менеджерів «СКМ» увійшли також директор Інституту філософії Мирослав ПОПОВИЧ та В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, який балотувався першим номером від «Нашої України» до Київради.

На думку М.ТОМЕНКА, подібна ситуація є яскравим прикладом не європейської, а, скоріше, кучмістської, політично-бізнесової практики. Адже відомо, що левова частина металургійної промисловості в Україні, яка, за словами керівника ДПАУ, суттєво зменшила відрахування податків у держбюджет, контролюється компанією Ріната АХМЕТОВА «СКМ».

«Тому БЮТ категорично проти того, щоб Партія регіонів брала участь у формуванні демократичної коаліції. Адже практика їхньої діяльності є дуже далекою від задекларованих ними цінностей демократії і, скоріше, нагадує лобізм великого бізнесу. Я сподіваюся, що виховання опозиційною діяльністю для Партії регіонів буде надзвичайно корисним, і вже ближчим часом вона не лише у своїй програмі, а і на практиці почне сповідувати європейські стандарти», - підсумував М.ТОМЕНКО.