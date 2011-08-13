Суд: намети у Дніпропетровську загрожують «національній безпеці»

За рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду сьогодні вночі демонтовано 20 наметів партії «Батьківщина», в яких були організовані громадські приймальні депутатів від партії у місцевих радах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації «Батьківщини».

Суд ухвалив відповідне рішення 12 серпня о 22.45 за позовом Дніпропетровського міськвиконкому, який вимагав заборонити встановлення наметів з 00.00 13 серпня.

Суд мотивував своє рішення п.5 ст. 182 Адміністративного кодексу України «в інтересах національної безпеки та громадського порядку».

За інформацією прес-служби, щоб запобігти в подальшому сутички з правоохоронними органами місцева організація партії «Батьківщина» вирішила самостійно демонтувати намети.

У понеділок, 15 серпня, Дніпропетровський окружний адміністративний суд розгляне другий позов Дніпропетровської виконкому про заборону проведення зібрання громадян з нагоди Дня Незалежності України, яке опозиційні партії запланували на 18 серпня.