Під Печерським судом пошарпалися через «Локшину від Тимошенко»

На Хрещатику біля арки, яка веде у двір Печерського районного суду Києва, виникла невеличка сутичка між противниками та прихильниками екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, декілька молодиків, одягнутих у чорні футболки з написом на грудях білими літерами «Люди в чорному», пройшовши через кордон міліції у двір Печерського суду, намалювали крейдою на асфальті обличчя жінки з косами, поставили навколо малюнка паперові пакети з локшиною, до яких приклеєно наклейку ТМ «БЮТ» «Локшина від Тимошенко вищого гатунку», та встановили транспарант, на якому червоними та чорними літерами також було написано «Локшина від Тимошенко». При цьому на кожному пакеті були вказані назви різних регіонів України.

Постоявши близько години, молоді люди взяли пакети з локшиною, вийшли на Хрещатик і намагалися вручити їх прихильникам екс-прем’єр-міністра. Внаслідок цього виникла короткотривала сутичка, яку припинили працівники міліції.