У "Нашій Україні" не знають, де буде Ющенко

У партії «Наша Україна» не мають інформації про те, чи прийде колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО на допит до Печерського райсуду Києва, де розглядається кримінальна справа проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у партії «Наша Україна».

Водночас УНІАН не вдалося зв’язатися із речником В.ЮЩЕНКА Іриною ВАННИКОВОЮ.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишнього Президента В.ЮЩЕНКА для виклику на допит як свідка у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО.

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В.ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.

Сьогодні, 16 серпня, Р.КІРЄЄВ зачитав заяву представників В.ЮЩЕНКА, що надійшла до канцелярії Печерського райсуду Києва. У ній В.ЮЩЕНКО зазначає, що підтримує у повному обсязі свідчення, надані ним під час досудового слідства, і просить оголосити їх під час судового засідання. Заяву датовано 10 серпня цього року.

Пізніше Р.КІРЄЄВ вирішив повторно запросити колишнього Президента для надання свідчень у справі Ю.ТИМОШЕНКО.