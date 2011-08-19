У Ялті триває Форум парламентського клубу Україна-ЄС

Сьогодні, 19 серпня, у Ялті розпочався Форум парламентського клубу Україна-ЄС «Будуємо майбутнє разом», організований за ініціативою Інституту української політики та міжнародного фонду «Європейський розвиток».

Як повідомили УНІАН у організатори Форуму, у заході взяли участь депутати Європейського парламенту, Верховної Ради України, керівництво Автономної Республіки Крим, експерти-міжнародники.

Відкриваючи засідання Форуму, перший заступник голови Комітету ВР з питань європейської інтеграції, президент Міжнародного фонду «Європейський розвиток», народний депутат України Володимир ВЕЧЕРКО відзначив важливість подібних зустрічей для вирішення проблем, які існують сьогодні у діалозі між ЄС та Україною.

Він висловив впевненість, що у вересні збільшиться кількість депутатів – членів парламентської групи Україна-ЄС, оскільки сьогодні євроінтеграційні процеси вийшли на новий рівень і потребують активної співпраці всіх здорових сил українського суспільства. Також В.ВЕЧЕРКО відзначив досягнення України на шляху євроінтеграції, що відбулися протягом останнього року.

У свою чергу голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТІНОВ у своєму вітальному слові зупинився на участі Криму в євроінтеграційних процесах, відзначивши їх важливість для кримської автономії. Заступник голови Кабінету міністрів АРК Катерина ЮРЧЕНКО розповіла присутнім про програми, які втілюються в Криму за участію європейських структур. Зокрема, вона наголосила, що на ЄС припадає лише 10% від усього обсягу інвестицій в кримську економіку, і тому співпраця з Євросоюзом є важливою та актуальною – зокрема в економічній сфері. К.ЮРЧЕНКО зупинилася на таких програмах, як Єдине інвестиційне вікно, єдиний республіканський дозвільний центр, інтерактивна інвестиційна карта тощо.

«Крим сьогодні є одним із тих регіонів України, які найбільше відповідають критеріям Європейського Союзу, необхідним для ефективних інтеграційних процесів», - зазначила К.ЮРЧЕНКО.

Представники кримської влади підкреслили, що вони хотіли би в перспективі мати на території Криму представництво ЄС та консульські представництва європейських держав.

З вітальними словами до учасників Форуму звернулися також радник Президента України Андрій ФІАЛКО та депутат Європейського парламенту Александр МІРСЬКИЙ.

Під час першої робочої сесії – «Відносини України та Європейського Союзу після підписання Угоди про асоціацію та створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі» - директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК дав розгорнуту картину тих позитивних очікувань та явних ризиків, які сьогодні стоять перед Україною на шляху євроінтеграції.

«Я переконаний, що ми пройдемо свій шлях і з 1 січня 2013 року Україна та ЄС будуть існувати у цілковито новій дійсності, в умовах цілковито нових відносин», - зазначив В.ФІЛІПЧУК.

«Європа - такий же жорсткий переговорник, як і Росія, але у неї, принаймні, значно менші апетити щодо України», - підкреслив у свою чергу А.ФІАЛКО. А депутат Європарламенту А.МІРСЬКИЙ висловив переконання, що Україна стане членом ЄС раніше, ніж, скажімо, Туреччина, але все одно має пройти певний час до досягнення цієї мети.

Учасники Форуму підкреслили, що в Україні і представники опозиції, і представники влади однаково прагнуть європейської інтеграції, а це вселяє надію. «В нашому суспільстві немає різночитань з приводу того, де має бути України – ми обрали європейський вектор і впевнено йдемо у цьому напрямі», - констатував голова правління Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО.

20 серпня Форум парламентського клубу Україна-ЄС «Будуємо майбутнє разом» продовжить свою роботу.