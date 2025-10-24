Взимку Росія прагне створити в Україні гуманітарну катастрофу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські постійні удари по критичній інфраструктурі спрямовані на те, аби створити в Україні гуманітарну катастрофу. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінґ-стріт перед спільною телефонною конференцією з іншими лідерами в межах Коаліції охочих.  

"Я погоджуюсь з вами, що Путін не показує бажання припинити війну, і знову ж таки, почав кроки, котрі введуть нас до гуманітарної катастрофи. Це те, що він хоче організувати цієї зими, звісно, атаками на енергетику, газ і водопостачання", - наголосив Зеленський.

Як додав президент України, зрозуміло, як треба діяти за такої ситуації.  

Глава держави вдячний Британії за допомогу, і що Україна не залишилася на одинці у цій ситуації. 

Зеленський зазначив, що сьогодні "Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони України й енергетичну підтримку. 

Як Україна забезпечить постачання газу взимку

Як повідомляв УНІАН, Україна готується до імпорту газу з інших країн на тлі постійних російський повітряних ударів.

Норвегія, яка продовжує підтримку України, надає 150 мільйонів доларів на закупівлю газу для українського населення.

