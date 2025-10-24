Взимку Росія прагне створити в Україні гуманітарну катастрофу, – Зеленський

Президент пояснив, що саме цього росіяни намагаються досягти, систематично спрямовуючи удари по об’єктах енергетики, газовидобутку та водопостачання.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські постійні удари по критичній інфраструктурі спрямовані на те, аби створити в Україні гуманітарну катастрофу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінґ-стріт перед спільною телефонною конференцією з іншими лідерами в межах Коаліції охочих.

"Я погоджуюсь з вами, що Путін не показує бажання припинити війну, і знову ж таки, почав кроки, котрі введуть нас до гуманітарної катастрофи. Це те, що він хоче організувати цієї зими, звісно, атаками на енергетику, газ і водопостачання", - наголосив Зеленський.

Як додав президент України, зрозуміло, як треба діяти за такої ситуації.

Глава держави вдячний Британії за допомогу, і що Україна не залишилася на одинці у цій ситуації.

Зеленський зазначив, що сьогодні "Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони України й енергетичну підтримку.

Як Україна забезпечить постачання газу взимку

Як повідомляв УНІАН, Україна готується до імпорту газу з інших країн на тлі постійних російський повітряних ударів.

Норвегія, яка продовжує підтримку України, надає 150 мільйонів доларів на закупівлю газу для українського населення.

