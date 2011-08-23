Губернатори і політики, нагороджені до Дня Незалежності (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ до Дня Незалежності нагородив державними нагородами низку губернаторів, політиків, в тому числі й опозиційних.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Згідно з указом, нагород удостоєні майже всі голови обласних державних адміністрацій, голови облрад, більше сотні народних депутатів, в основному з Партії регіонів, але є й представники фракцій БЮТ та НУ-НС.

Ордени та почесні звання також отримали діячі культури, науки, керівники підприємств та громадських організацій, тощо.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджено Надзвичайного і Повноважного Посла України, міністра закордонних справ України у 1990-1994 роках і 20002-2003 роках Анатолія ЗЛЕНКА, народних депутатів Сергія КІВАЛОВА, Володимира РИБАКА, голову Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБУ.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено народного депутата України Антона ПРИГОДСЬКОГО, народного депутата України Якова ТАБАЧНІКА.

Орденом «За заслуги» І ступеня - голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА, Постійного представника Національного банку України у Верховній Раді Петра ГЕРМАНЧУКА, народного депутата Василя ГУРЕЄВА, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан Олега ДЬОМІНА, Одеського міського голову Олексія КОСТУСЄВА, народних депутатів Юрія КРУКА, Олексія КУНЧЕНКА, Валентина ЛАНДИКА, Петра МЕЛЬНИКА, Геннадія МОСКАЛЯ, Олександра СТОЯНА, Ельбруса ТЕДЕЄВА, голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, Херсонського міського голову Володимира САЛЬДО.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня - президента Асоціації народних депутатів України, народного депутата I скликання Верховної Ради Олександра БАРАБАША, народних депутатів Віктора БОНДАРЕНКА, Олександра БУДЖЕРАКА, Олександра ВАСИЛЬЄВА, Сергія ГУСАРОВА, Ігоря ЗВАРИЧА, Миколу КОМАРА, Івана КУРОВСЬКОГО, Ігоря ЛИСОВА, Володимира НАКОНЕЧНОГО, Сергія ПАВЛЕНКА, Юрія САМОЙЛЕНКА, Геннадія САМОФАЛОВА, Миколу СОЛОШЕНКА, Михайла ЧЕЧЕТОВА, Ігоря ШКІРЮ, голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра ВІЛКУЛА, голову Вінницької обласної державної адміністрації Миколу ДЖИГУ, голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла ДОБКІНА, голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія ЛАРІНА, голову Житомирської обласної державної адміністрації Сергія РИЖУКА.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня - керівника Головного управління Адміністрації Президента Євгена АНОПРІЄНКА, народних депутатів Тетяну БАХТЕЄВУ, Льва БІРЮКА, Олену БОНДАРЕНКО, Сергія ВАСЮТІНА, Володимира ДЕМИДКА, Василя ДЕМЧИШЕНА, Миколу ДЕМЯНКА, Анатолія КІНАХА, Павла КЛИМЦЯ, Сергія КЛЮЄВА, Леоніда КОЖАРУ, Павла КОРЖА, Володимира ЛИЧУКА, Владислава ЛУК’ЯНОВА, Максима ЛУЦЬКОГО, Володимира МАКЕЄНКА, Григорія МАНЬКОВСЬКОГО, Михайла МИРОНЕНКА, Юрія МОРОКА, Едуарда ПАВЛЕНКА, Андрія ПІНЧУКА, Василя ПОТАПОВА, Анатолія СЕМИНОГУ, Григорія СМІТЮХА, Сергія ТЕРЕЩУКА, Володимира ТОЛСТЕНКА, Олега ЦАРЬОВА, Петра ЦЮРКА, Дмитра ШЕНЦЕВА, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія та Об’єднаній Республіці Танзанія Володимира БУТЯГУ, голову Рівненської обласної ради Юрія КІЧАТОГО, голову Херсонської обласної державної адміністрації Миколу КОСТЯКА, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці, Постійного представника України при ЮНЕСКО Олександра КУПЧИШИНА, голову Закарпатської обласної державної адміністрації Олександра ЛЕДИДУ, голову Одеської обласної державної адміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА, Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки, Надзвичайного і Повноважного Посла України Євгена МИКИТЕНКА, голову Полтавської обласної державної адміністрації Олександра УДОВІЧЕНКА, голову Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, голову Сумської обласної державної адміністрації ЧМИРЯ, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Василя ЯДУХУ.

Звання «Заслужений економіст України», серед інших, присвоєно народним депутатам Ірині ГОРІНІЙ, Павлу ЛЕБЕДЄВУ, Володимиру СКУБЕНКУ.

Звання «Заслужений юрист України» - народним депутатам Ірині БЕРЕЖНІЙ, Юрію БУТУ, Юрію ВОРОПАЄВУ, Анжеліці ЛАБУНСЬКІЙ, народному депутатові, Представнику Президента України у Верховній Раді України Юрію МІРОШНИЧЕНКУ, народному депутатові Сергію МІЩЕНКУ (відмовився одержувати).