Ющенко: Не вірте тим, хто каже, що свобода впала на голову

Лідер «Нашої України», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО називає день Незалежності України найголовнішим святом країни.

Про це він заявив сьогодні на святковому мітингу біля підніжжя Говерли, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

За його словами, Незалежна Україна – це тисячолітня історія боротьби за власну свободу, за можливість жити в своїй державі, говорити своєю мовою, розвивати свою культуру.

«20 років незалежності – це, безумовно, велика подія, однак попереду у нас ще дуже багато роботи», - зазначив лідер «Нашої України».

«Не вірте тим, хто стверджує, що свобода впала, мов манна небесна, на голову українців, що вона була подарована нам з чиєїсь ласки. Говорити так – це не знати своєї історії, не любити свого народу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що незалежність була найбільшою мрією Івана Мазепи і найсолодшим сном Шевченка: «Однак жодному з найвідданіших синів України не було так легко, як зараз нам. Бо ми живемо нині у своїй, незалежній державі».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогоднішнє, найголовніше для нації, свято – це свято постання в самому центрі Європи нової держави з тисячолітньою історією.

«Україна має демократичне майбутнє, адже ми маємо унікальні традиції, унікальних національних героїв. Це те, що нас об’єднує і творить сильну європейську державу, яка пройде належний демократичний шлях, укріпить свою свободу, суверенітет і незалежність», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО побажав усім присутнім на мітингу біля Говерли і всім українцям сильного духу і великої віри в українську справу.

Як відомо, сьогодні в День Незалежності України активісти партії «Наша Україна» здійснюють традиційне сходження на Говерлу – найвищу точку України. Цього року експедиція приурочена до 20-ї річниці проголошення незалежності нашої країни.