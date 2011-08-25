Шістьох міліціонерів після вчорашнього інциденту обстежують медики

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що буде порушено кримінальну справу у зв’язку з інцидентом між прихильниками опозиції та працівниками міліції 24 серпня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ.

Він наголосив, що зараз матеріали у зв’язку з цим випадком вивчаються, після чого будуть передані до прокуратури. «Якщо це хуліганство, то ми можемо це розслідувати, а якщо це виявлення непокори і нанесення тілесних ушкоджень співробітнику міліції, то це розслідують органи прокуратури», - наголосив А.ЛАЗАРЄВ.

За його словами, шестеро постраждалих працівників правоохоронних органів не були госпіталізовані, зараз проводиться їхнє медичне обстеження.