Захист Тимошенко: зі справи зникло більш ніж 200 аркушів

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про зникнення з матеріалів кримінальної справи 213 аркушів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК під час дослідження суддею Родіоном КІРЄЄВИМ матеріалів 14-го тому кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Зі справи зникло 213 аркушів», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це вже другий приклад, коли в справі посилаються на додатки, але самі додатки – відсутні. «Зараз вже вдруге ми фіксуємо, що відсутні матеріали, на які є посилання. Це є свідченням того, що справа фальшувалася, а не ретельно готувалася», - зазначила екс-прем’єр.

Також О.ПЛАХОТНЮК зазначив, що захист під час ознайомлення з матеріалами справи відкопіював документи, які містяться у 5-14 томах. «Ми не могли копіювати матеріали з першого по четвертий том», - наголосив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

В даний час суддя Р.КІРЄЄВ продовжує оголошувати матеріали 14-го тому кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.