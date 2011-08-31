У Печерський суд прийшла тітка Тимошенко

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, згідно з порядком судового засідання, суд має заслухати покази обвинувачуваної.

У заді судового засідання знаходяться, зокрема, народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина», а також тітка Ю.ТИМОШЕНКО Антоніна УЛЯХІНА.