Кірєєв погрожує вигнати журналістів, які хочуть його чути
17:24, 31 серпня 2011Політика
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Представники ЗМІ написали заяву
Головуючий у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ погрожує журналістам видаленням із зали у відповідь на їх прохання голосніше вести засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Р.КІРЄЄВ проігнорував прохання журналістів голосніше вести судове засідання, яке йому було висловлено особисто перед початком судового засідання, а пізніше – під час судового засідання.
У відповідь Р.КІРЄЄВ попередив журналістів про можливість видалення із зали судового засідання за порушення порядку поведінки.
Обурені журналісти звернулися з офіційною заявою на ім’я Р.КІРЄЄВА, передавши її до загальної канцелярії Печерського райсуду Києва.
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