Кірєєв погрожує вигнати журналістів, які хочуть його чути

Головуючий у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ погрожує журналістам видаленням із зали у відповідь на їх прохання голосніше вести засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Р.КІРЄЄВ проігнорував прохання журналістів голосніше вести судове засідання, яке йому було висловлено особисто перед початком судового засідання, а пізніше – під час судового засідання.

У відповідь Р.КІРЄЄВ попередив журналістів про можливість видалення із зали судового засідання за порушення порядку поведінки.

Обурені журналісти звернулися з офіційною заявою на ім’я Р.КІРЄЄВА, передавши її до загальної канцелярії Печерського райсуду Києва.