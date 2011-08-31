Відомі американці просять ЄС призупинити переговори з Україною

Група відомих американців направляла листа лідерам ЄС, в якому просила їх призупинити переговори з Україною щодо угоди про асоціацію після арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це пише сьогодні Economist.

За даними видання, цей лист до лідерів ЄС Германа ван РОМПЕЯ, Жозе Мануеля БАРРОЗУ, Кетрін ЕШТОН та Радослава СІКОРСЬКОГО був приватний, але на нього не було отримано відповіді.

Автори листа - Девід КРЕЙМЕР, який працював в Держдепі за часів адміністрації Джорджа БУША, а тепер очолює «Фрідом Хаус», Уесс МІТЧЕЛ, президент експертного центру CEPA, Курт ВОЛКЕР, колишній посол США в НАТО, який тепер працює у Школі передових міжнародних досліджень університету Хопкінса, та Деймон ВІЛСОН з Атлантичної Ради – підкреслили, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО перетнув межу поваги до демократичних принципів та практики в одному з найбільш важливих східних партнерів ЄС.

На думку американських політиків, хоча розслідування звинувачень у корупції та зловживанні посадовим становищем могло б виглядати доречним, обґрунтування арешту Ю.ТИМОШЕНКО, а також спосіб, яким її було заарештовано, чітко доводять, що це – приклад політичної помсти, а не неупередженого здійснення верховенства права.

«З усіх міжнародних гравців, які мають вплив на Україну, Європейський Cоюз є найбільш послідовним. Тому ми закликаємо Вас зробити все, що у Вашій силі, щоб гарантувати, що Європа розглядатиме ці останні події, як перетин межі, яка робить поведінку України неприйнятною в європейському контексті», - йдеться у цьому листі.

Зокрема, для того, щоб надіслати якомога потужніший сигнал, американці закликали лідерів ЄС розглянути можливість призупинення Європейським Союзом діалогу з Україною щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, поки українська влада не звільнить Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти, поки не покладе край іншим політично-вмотивованим переслідуванням, а також поки не звільнить інших осіб, яких було незаконно ув’язнено, таких як Юрій ЛУЦЕНКО.

Як нагадується в листі, «комісар ФЮЛЕ наголосив на потребі у «справедливих, прозорих та незалежних судових процесах», міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ назвав суд та арешт ТИМОШЕНКО «ганебним спектаклем», який «завдає великої шкоди» Україні. Посольство Сполучених Штатів в Києві заявило, що ці події «викликають серйозне занепокоєння у міжнародної спільноти щодо застосування верховенства права в Україні».

Це, на думку авторів листа, дуже сильні та корисні заяви, але українська влада зверне на них увагу лише тоді, коли за ними слідуватимуть конкретні дії, які може вжити ЄС в цілому.

Як вважають американські політики, для того, щоб Європа та Сполучені Штати вважали Україну реальним партнером, вона повинна чітко продемонструвати свою відданість демократичним принципам і цінностям, включаючи справедливе та однакове для всіх судочинство.

«Якщо Україна цього не зробить, необхідно пояснити народу України, що зловживання чинної влади ставлять під загрозу власні європейські амбіції України», - йдеться у листі до лідерів ЄС.