Депутати Європарламенту висловились за майбутнє приєднання України до ЄС

Депутати Європарламенту висловили підтримку майбутньому приєднанню України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони вели мову сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення проекту доповіді Міхала КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) щодо мандату на переговори ЄС про нову посилену угоду з Україною.

“Після трьох років з моменту “Помаранчевої революції” ми можемо бути незадоволеними рівнем розвитку демократії, ринкової економіки. Але ті, хто пережив СРСР, знають наскільки важко звільнитися від тих ланцюгів”, - заявив Іржи БУЗЕК (група народних партій, Польща).

“Ми маємо допомогти Україні вилікуватися від цього радянського минулого”, - підтримала його Анна ІБРІЗАЖИЧ (група народних партій, Швеція).

Голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) заявив, що Україна – це багата країна з великим ринком, яка дуже динамічно розвивається.

“Ми маємо вирішити – чи ми хочемо бачити Україну слабкою буферною зоною, чи, навпаки, сильною країною на кордоні між ЄС та Росією?”, - сказав він. Водночас, депутат додав, що для вступу потрібно, щоб Україна здійснила свої демократичні реформи, а Європейський Союз – свої реформи для можливості подальшого розширення.

Депутат Януш ОНІШКЕВИЧ (група народних партій, Польща) висловив переконання, що Україна має, щонайменше, таке саме право на приєднання до ЄС, як і Туреччина.

“І хоча Україна ще не може стати членом ЄС, не можна казати, що ситуація в Україні гірша, ніж, скажімо, в Туреччині”, - зазначив депутат.

Комісар ЄС з питань науки та досліджень Янеш ПОТОЧНІК, якій представляв на дебатах Єврокомісію, висловив переконання, що представлена сьогодні доповідь М.КАМІНСЬКІ дає Україні абсолютно чітку перспективу, зазначаючи конкретні етапи наближення цієї перспективи.

“Демократичні реформи необхідні, але ми розуміємо, що це нелегке завдання, і ми маємо працювати разом”, - сказав єврокомісар. Він також висловив переконання, що доповідь М.КАМІНСЬКІ є важливим сигналом для України з боку ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту схвалив проект доповіді М.КАМІНСЬКІ щодо мандату на переговори ЄС з Україною про нову посилену угоду. “За” проголосували 54 члени комітету, проти – 4, утримався – 1.

Доповідь передбачає надання Україні чіткої перспективи членства в ЄС.

Рада міністрів закордонних справ ЄС надала мандат на переговори з Україною про нову посилену угоду 22 січня цього року. Переговори розпочалися 5 березня. Головним положенням нової угоди, відповідно до мандату Ради міністрів ЄС, має стати створення зони вільної торгівлі, переговори про яку розпочнуться одразу після приєднання України до Світової організації торгівлі.

Європарламент в питаннях зовнішньої політики має лише дорадчий голос, основні рішення приймаються Радою міністрів закордонних справ, або Радою ЄС (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС).