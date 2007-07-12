Політрада НСНУ з другої спроби звільнила Безсмертного

Політрада партії "Наша Україна" звільнила Романа БЕЗСМЕРТНОГО з посади голови політвиконкому партії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 112 членів політради.

Р.БЕЗСМЕРТНОГО звільнили з цієї посади в результаті другого голосування. Під час першого голосування з цього питання за таку пропозицію проголосували лише 72 члени політради.

Для прийняття відповідного рішення необхідні 103 голоси членів політради.