Політрада НСНУ з другої спроби звільнила Безсмертного
15:33, 12 липня 2007Політика
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Першого разу не вистачило голосів
|Роман БЕЗСМЕРТНИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 112 членів політради.
Р.БЕЗСМЕРТНОГО звільнили з цієї посади в результаті другого голосування. Під час першого голосування з цього питання за таку пропозицію проголосували лише 72 члени політради.
Для прийняття відповідного рішення необхідні 103 голоси членів політради.
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