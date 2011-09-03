Янукович хоче, щоб вільна торгівля в СНД базувалась на принципах СОТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна має намір і надалі дотримуватися активної позиції стосовно СНД.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради глав держав СНД, яке проходить сьогодні в Душанбе, повідомили УНІАН в прес-службі Президента України.

«У рамках активізації нашої участі у Співдружності триває інвентаризація документів, не підписаних або підписаних Україною із застереженнями, а також нашого членства в органах галузевого співробітництва. Ми маємо намір і надалі дотримуватися активної позиції стосовно Співдружності», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що «разом із тим ми повинні думати про майбутнє. Як кажуть, необхідно невпинно рухатися вперед до досягнення поставлених цілей. Одна з них - підписання Договору про зону вільної торгівлі між державами-учасниками СНД».

«Я б на цьому питанні хотів загострити нашу спільну увагу. Я не бачу підстав, чому цей договір затягується. І просив би, щоб ми з вами спільно на це питання дали відповідь. Для нас дуже важливо, що в ході переговорів з його підготовки сформувалося чітке бачення основних принципів, на яких зона вільної торгівлі буде створюватися - тобто принципів Світової організації торгівлі», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України висловив жаль, що ні до кінця 2010 року, ні цього року проект Договору так і не був підготовлений до підписання. «Нам необхідно докласти зусиль для того, щоб уже найближчим часом цей Договір був підписаний», – додав Президент України.

Також, В.ЯНУКОВИЧ подякував Президентові Таджикистану Емомалі РАХМОНУ за виконання обов`язків Головування в 2011 році, а також привітав Туркменістан і Президента Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА з покладанням на нього цієї почесної місії в 2012 році й побажав успіхів на цьому терені.