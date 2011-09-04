Єфремов заявив про можливе приєднання до ПР ще кількох партій

У перспективі до Партії регіонів можливе приєднання ще кількох політичних партій.

Про це на прес-конференції в Луганську повідомив голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, повідомляє прес-служба партії.

"Ми повинні розуміти, що якщо наша держава буде розвиватися далі стабільно, то від цього виграють всі", - наголосив О.ЄФРЕМОВ..

"Але, зрештою, починають розуміти і люди, що оточують нас, і в тому числі і народні депутати, які знаходяться у Верховній Раді, все більше і більше примикають до так званої партії влади. Тому що вони бачать, що тут вирішуються проблеми", - сказав лідер фракції.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ оголосив про об`єднання партій "Сильна Україна" та Партії регіонів.

«Ми домовилися виступити з Сергієм Леонідовичем (ТІГІПКОМ – УНІАН) з iнiцiативою об`єднання наших партій, приєднання "Сильної України" до Партії регіонів", - заявив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.