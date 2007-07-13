Партія регіонів співчуває тим, хто спіймався на чутки про Януковича-Шрека

Партія регіонів спростовує повідомлення ЗМІ про підготовку роликів за мотивами мультфільму «Шрек».

Як наголошується на сайті партії, прес-служба Партії регіонів «висловлює співчуття тим сайтам, які попалися на чергову газетну качку і повідомили про те, що ПР готує ролики за мотивами мультфільму «Шрек». Прес-служба жалкує, що ті, «хто передрукував неправдиві відомості, забули про принципи роботи журналіста і навіть не спромоглися перевірити інформацію в прес-службі Партії регіонів».

Партія регіонів відзначає, що «видно, автор «України молодий», який написав про неіснуючі ролики, переплутав 13 липня з 1 квітня».

Прес-служба Партії регіонів «відповідально заявляє, що придумані «Україною молодою» і згадані іншими мас-медіа ролики Партія регіонів не виробляла і не замовляла. У разі ж, якщо подібні ролики і з`являться, ми попереджаємо громадськість - ніякого відношення до них наша партія не має. Ми розцінюватимемо це як провокацію наших «невгомонних» політичних конкурентів».

* * * Газета “Україна молода” 12 липня 2007 року надрукувала статтю “Між “тампаксом” і “клінексом”. Політична реклама на телебаченні: іще коректна, але вже небезпечно нудна”. У ній, зокрема, зазначається: “Джерела «УМ», які побажали залишитись неназваними, виказали нам останню піар-розробку штабу Януковича. Створено ролик, де чинний Прем`єр з`являється в образі зеленого велетня Шрека, а Президент — в образі малорослого й слабкого лорда Фаркуада, Шрекового мультиплікаційного супротивника”.