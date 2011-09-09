Вища кваліфікаційна комісія суддів не знайшла порушень у діях Кірєєва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України прийшла до висновку, що підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА немає.

Як повідомили у ВККСУ, таке рішення було ухвалено в четвер, 8 вересня, на засіданні комісії за зверненням народного депутата і захисника Юлії ТИМОШЕНКО, проти якої розглядається "газова справа", Сергія ВЛАСЕНКА, передає ТСН.

Зазначимо також, що адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявив, що суддя Р.КІРЄЄВ не мав права завершувати судове слідство у "газовій справі".

За словами Ю.СУХОВА, Р.КІРЄЄВ повинен розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу й, згідно з нормами КПК, оголосити всі матеріали справи, які він ще не оголошував.

Ю.СУХОВ додав, що якщо суддя цього не зробить, це буде грубим порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу й буде оскаржено в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, колишнього прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують у перевищенні службових повноважень при підписанні в 2009 році газових контрактів між Україною і Росією.

З 5 серпня вона перебуває в СІЗО. Раніше Ю.ТИМОШЕНКО вже неодноразово заявляла, що вважає себе невинуватою й справу проти неї необхідно закрити у зв`язку з відсутністю складу злочину. Також Ю.ТИМОШЕНКО та її захист неодноразово просили дозволити трансляцію засідань у «газовій справі