Нардеп пропонує владі спільний проект з бізнесом

20 років українська держава виступає недобросовісним посередником між соціальною і ринковою економікою. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промисловості і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час семінару Молоді Європейської народної партії (YEPP) «Демократичні процеси в Україні 1991-2011. Результати двадцяти років», який відбувається в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, на її думку, «всі ці роки державна політика в соціальній сфері була імітаційним популізмом, а у сфері ринкових відносин – бездарним грабунком. Але найгірше те, що державна соціальна і регуляторна політика існували паралельно, у відриві одна від одної». Як вважає депутат, «влада за всі 20 років декларативного ринку так і не змогла зрозуміти елементарної речі – малий і середній бізнес є найважливішим інструментом соціальної політики. Лише малий і середній бізнес здатні зняти напругу з ринку праці в умовах масових скорочень працівників при приватизації (як це було в 90-ті роки) або у кризу, як це було в 2008—2010 роках».

Проте, за її словами, держава пішла шляхом розділення соціальної і ринкової сфер, виступивши в ролі посередника між ними. «І цього посередника важко назвати добросовісним, тому що він діє за принципом «виб`ю, скільки зможу» щодо малого і середнього бізнесу, і «дам, скільки захочу» щодо соціальної сфери. Більш того, влада регулярно протиставляє ринкову і соціальну сферу, звинувачуючи бізнес в ухиленні від податків, яких не вистачає на пенсії та іншу соціальну допомогу», - заявила політик.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що реальним виходом із ситуації може стати лише спільна партнерська робота влади і бізнесу. «Сьогодні ми не бачимо іншої альтернативи розвитку української економіки. Лише таке партнерство може стати запорукою соціально-ринкової економіки, реалізації величезного соціального потенціалу ринкових відносин. Наведу простий приклад. Ми за ці роки мали можливість спостерігати провал кількох масштабних державних програм створення робочих місць. Чому? Тому що їх писали чиновники, які в своєму житті не створили жодного робочого місця», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку Н.КОРОЛІВСЬКОЇ, держпрограми зі створення робочих місць були б ефективніші, якби їх писали бізнесмени, для яких створення робочих місць є невід`ємною складовою будь-якого бізнес-проекту.

*** 8-11 вересня в Києві проходить семінар Молоді Європейської народної партії (YEPP) «Демократичні процеси в Україні 1991-2011. Результати двадцяти років». Участь в семінарі беруть 80 делегатів із 33 країн Європи.