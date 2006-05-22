Жовтяк розповість про причини та замовників його “відставки”. Прес-конференція в лікарні

Сьогодні, 22 травня о 15.00 відбудеться прес-конференція голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА, на якій він розповість про справжні причини та замовників подання Кабінету Міністрів Президентові України на його звільнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської ОДА, прес-конференція відбудеться у приміщенні онкодиспансеру на території обласної клінічної лікарні № 1 за адресою: м.Київ, вул. Багговутівська, 1.

Від’їзд журналістів на прес-конференцію о 14.30. від приміщення УНІАН, вул. Хрещатик, 4.

Сьогодні о 12.00 на прес-конференції в УНІАН, на якій мав бути присутній Є.ЖОВТЯК, представники УНП повідомили, що лікарі заборонили його залишати лікарню через стан здоров’я, тому було прийнято рішення провести прес-конференцію у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня на офіційному сайті Кабінету Міністрів з’явилося повідомлення прес-служби уряду, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення... Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації”.

Водночас Є.ЖОВТЯК не погоджується з такою позицією уряду. Зокрема, він наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України.

Зараз Є.ЖОВТЯК після операції перебуває в лікарні.