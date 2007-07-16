Шуфрич: Ющенко хоче бути Кучмою, але не може

Міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор Шуфрич переконаний, що в парламентсько-президентській республіці ідея двопалатного парламенту може мати негативні наслідки.

Таку думку член СДПУ (о) висловив в інтерв`ю Главреду: "Сьогодні я не бачу обгрунтування для двопалатного парламенту хоча б тому, що принцип формування нового українського сенату повинен бути не призначувальним, а виключно виборчим. Сенатори повинні обиратися в регіонах, кожен регіон повинен мати однакову кількість сенаторів, а губернатори можуть бути членами сенату, якщо вони обираються, а не призначаються. От тоді можна говорити про якусь другу палату! Але, на мою думку, в умовах парламентсько-президентської республіки це буде зайвою надбудовою, яка тільки ускладнить взаємодію влади в цілому."

Шуфрич вважає, що це не остання ідея Президента Кучми, яку пропонує Віктор Ющенко: "Я вже звертав увагу на те, що Віктору Ющенку дуже корисно зустрічатися з Леонідом Кучмою. Я особисто був свідком багатьох таких зустрічей й на власні очі бачив, з якою цікавістю Віктор Андрійович спілкується з Леонідом Даниловичем: абсолютно впевнений, що чим більше вони спілкуватимуться, тим більше виникатиме «нових» ідей, які свого часу ініціювалися власне Кучмою. Тому, гадаю, те, що ми спостерігаємо сьогодні – тільки перші кроки в цьому напрямку."

"Правда, при цьому Віктору Андрійовичу варто було б частіше заглядати в Конституцію й не забувати, що сьогодні не 2000-й і не 2004-й рік. Я дуже добре розумію Ющенка, який хоче бути Кучмою – хоче, але не може.", - зазначив міністр.