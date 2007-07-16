”Обнулення” списків - справа партій, і у ЦВК тут роль суто технічна

Заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента України в Центрвиборчкомі Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що немає потреби в рішенні ЦВК щодо обнулення списків блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні журналістам.

«Печерський районний суд ухвалив, що рішення цього питання лежить у внутрішній компетенції самої партії або блоку, який приймає рішення про так зване «обнулення», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона нагадала, що Печерський районний суд Києва ухвалив відповідне рішення в травні, коли не було ухвалено і не набув чинності закон про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України.

«Фактично за нинішніх правових умов, коли зміни вступили в дію, але не вступили в силу, ЦВК, на мій погляд, не має правової можливості вирішувати питання, що стосується обнулення списків «Нашої України». Фактично суд визнав, що своїм правом на ліквідацію списків і скасування реєстрації кандидатів у народні депутати скористався», - пояснила вона.

Разом з тим, вона не виключила, що питання обнулення списків блоку «Нашої України» знову стане черговим важким питанням для ЦВК.

«Проте я сподіваюся, якщо члени ЦВК діятимуть згідно із законом, виходитимуть з того, що блок «Наша Україна» скористався своїм правом, і ЦВК в цьому питанні виконувала технічну роль і не має права проводити ревізію рішень партії або блоку щодо так званого «обнулення», - зазначила

«Це досить не просте питання, але не настільки складні, щоб фахівці-юристи не змогли його вирішити», - вважає М.СТАВНІЙЧУК.