Українці ремонтували танки для Каддафі?

У Лівії затримано двох українців і двох росіян, яких підозрюють у ремонті танків для колишнього лівійського режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ.

Зокрема, він повідомив, що 27 серпня на заході лівійської столиці бійцями повстанського батальйону «Какла», який контролює цю частину Тріполі, за підозрою у пособництві колишньому режиму було затримано співробітників лівійської сервісної компанії - двох громадян РФ і двох громадян України.

За словами О.ЛУКАШЕВИЧА, 3 вересня завдяки Посольству РФ у Лівії цю групу було звільнено, проте 6 вересня цих громадян було знову затримано для проведення розслідування «на предмет можливої причетності до ремонту і модернізації танків для лояльних КАДДАФІ сил».

Представник МЗС РФ відзначив, що офіційних звинувачень українцям і росіянам не пред`явлено.

Він запевнив, що російські дипломати працюють над якнайшвидшим звільненням російський громадян і розміщенням їх на території російської дипломатичної місії.

О.ЛУКАШЕВИЧ повідомив, що затримані утримуються в нормальних умовах - їм дозволено говорити по телефону.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару КАДДАФІ.

Затримані обвинувачуються у тому, що як снайпери вони брали участь у бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українців утримують в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони відкидають звинувачення і стверджують, що працювали кухарями і нафтовиками.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що були затримані 23 українці, одного вже відпустили. За його словами, громадяни України проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ. Він уточнив, що ці люди є цивільними особами, зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.