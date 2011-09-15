Луценка обстежили у Київському діагностичному центрі

Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА обстежили у Київському міському діагностичному центрі.

Про це йдеться у прес-релізі Державної пенітенціарної служби України, оприлюдненому на сайті відомства.

«Сьогодні, 15 вересня 2011 року, згідно дозволу Печерського районного суду м.Києва Ю.ЛУЦЕНКА було вивезено до Київського міського діагностичного центру для проведення фахівцями Міністерства охорони здоров’я України колегіального дообстеження стану його здоров’я. Підсудному було здійснено процедуру ультразвукового обстеження та комп’ютерну томографію органів черевної порожнини. Після отримання всіх результатів обстеження, рекомендованих комісією МОЗ України, будуть зроблені висновки щодо діагнозу пацієнта», - сказано у повідомленні.

Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медичними працівниками визначається як задовільний.

Він продовжує перебувати під наглядом медперсоналу Київського СІЗО, додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.