У Львові депутату порізали обличчя

21 травня 2006 року близько 16 години у Львові на вулиці Чайковського, неподалік офісу обласної організації Всеукраїнського об’єднання „Свобода”, скоєно напад на члена ВО „Свобода”, депутата Кам`янка-Бузької районної ради Михайла БЛАВАЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ВО “Свобода”.

За інформацією прес-центру, невідомий зловмисник завдав М.БЛАВАЦЬКОМУ ножового поранення в обличчя.

За даним фактом Галицький райвідділ міліції проводить розслідування.

ВО „Свобода” припускає, що інцидент може бути пов’язаний з активною політичною діяльністю М.БЛАВАЦЬКОГО. З огляду на це, ВО „Свобода”, звертається до начальника обласного управління внутрішніх справ у Львівській області з проханням взяти під особистий контроль розслідування цієї справи.