Янукович взяв на особливий контроль безпеку українців у Лівії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 вересня доручив прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ та голові Служби зовнішньої розвідки України Григорію ІЛЛЯШОВУ вжити усіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За словами глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, питання гарантування безпеки затриманих співвітчизників та їх найшвидшого звільнення з-під варти перебуває на особливому контролі глави держави.

У контексті завершення активної фази збройного протистояння у Лівії Президент України доручив урядові опрацювати питання надання Лівії гуманітарної допомоги, а також лікування в нашій державі громадян, які постраждали у ході бойових дій, поінформував С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також відзначив, що українська сторона має намір сприяти народу Лівії у відбудові країни. Зокрема, з цією метою запланована участь Президента України В.ЯНУКОВИЧА у Засіданні високого рівня щодо Лівії (2-а зустріч групи «Друзі нової Лівії»), яка відбудеться у рамках його візиту до Нью-Йорка на 66-у сесію Генеральної асамблеї ООН. «Отримання главою Української держави запрошення долучитися до роботи цього міжнародного форуму свідчить про визнання важливої ролі України як контрибутора міжнародної безпеки», – наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару КАДДАФІ.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.