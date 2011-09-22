Янукович заявив в ООН, що цій організації теж потрібна реформа

Україна виступає за підвищення ролі Генеральної Асамблеї ООН у міжнародному житті та у розв’язанні глобальних проблем.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив у промові на загальних дебатах 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Сучасний світ ставить перед ООН нові, комплексні та все більш складні завдання. Підвищення ефективності нашої спільної роботи неможливе без всеохоплюючого реформування Організації та її головних органів, зокрема без оновлення Ради Безпеки», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що Україна відкрита до обговорення усіх прогресивних концепцій реформування РБ ООН, які можуть вивести держави - члени ООН на максимально широку згоду. Президент України вважає, що незамінною складовою процесу реформування Ради Безпеки є врахування інтересів усіх регіональних груп. «Україна вважає необхідним надання групі держав Східної Європи принаймні одного додаткового місця непостійного члена у складі розширеної Ради Безпеки ООН», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.