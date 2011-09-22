Американці українського походження написали лист Януковичу

Український конгресовий комітет Америки (УККА) вважає, що арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про погіршення в Україні ситуації з правами людини.

Про це йдеться у відкритому листі організації, яка представляє понад мільйон американців українського походження, до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

У листі зазначається, що у вересні 2010 року УККА звернувся з листом до Президента В.ЯНУКОВИЧА, у якому висловлювалось занепокоєння ситуацією в Україні.

«До сьогодні, дуже мало із тих питань були розглянуті урядом України, а ситуація щодо прав людини та національних прав в Україні тільки погіршилася, про що свідчить не тільки арешт і слідство колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, а також інші політичні переслідування в країні», - наголошується у листі.

Український конгресовий комітет Америки також зазначає, що «уряд ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА продовжує проводити антиукраїнську політику.

«Ми не втрачаємо надії, що Ви зрозумієте помилковість Ваших сьогоднішніх позицій, та приймете тягар чесної служби нашому народу в Україні і поза нею, та конкретними діями проявите зміну у Вашому політичному курсі в сторону конструктивних дій відносно міжнародних стандартів щодо людських та національних прав, та у гуманітарних, правових, та економічних площинах», - йдеться у листі.

УККА заявляє про готовність зустрітися з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ та представниками української влади лише тоді, «коли побачимо в усіх галузях українського уряду дотримання демократичних принципів та Вашу щиру турботу про українську націю та її численні проблеми».

«Українська громада в США завжди працюватиме для того, щоб Україна стала заможною, демократичною рівноправною державою в сім`ї європейсько-атлантичних держав. Хоча ця мета може бути досягнута, за Вами стоїть вирішення внутрішніх питань, що стосуються демократичних процесів та звернення верховенства права, які остаточно гарантуватимуть подальше існування України в єдиній і вільній Європі. Ми сподіваємося, що Ви звернете увагу на наші занепокоєння, щоб разом ми будували Україну – країну, яка незалежною від зовнішніх факторів буде продовжувати свій європейський шлях», - наголошується у листі УККА до Президента В.ЯНУКОВИЧА.