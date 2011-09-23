Герман відповіла Верховній Раді на заяву «в дусі брежнєвських часів»

14:07, 23 вересня 2011
Політика
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Каже, пенсії чиновників слід зменшувати

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН переконана, що пенсії чиновників слід зменшувати.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН щодо заяви прес-служби Верховної Ради, яка оприлюднена на сайті ВР 22 вересня.

«Я абсолютно переконана, що пенсії прокурорів, суддів та інших чиновників треба зменшувати. У суспільстві має бути справедливість. Високопоставлені чиновники мають розділяти з народом усі труднощі, які країна переживає у період реформ», – підкреслила Г.ГЕРМАН.

При цьому вона порадила прес-службі ВР цікавитися громадською думкою.

«Я б порадила прес-службі Верховної Ради просто поцікавитися, що думають люди. Впевнена, що так, як я, думають більшість людей, про що свідчить вкрай низький рівень довіри до парламенту. Я просто озвучую думку громадян України, які висловлюють її вже не лише вдома на кухні, а вже й на вулиці під час масових акцій протесту», – сказала Г.ГЕРМАН.

Радник зазначила, що заява прес-служби парламенту написана «в дусі брежнєвських часів». «Заява прес-служби Верховної Ради – у дусі брежнєвських часів. У той період історії після таких заяв зазвичай ув`язнювали тих, проти кого такі заяви були скеровані. Мені цікаво, яким буде наступний крок прес-служби парламенту...» – зауважила Г.ГЕРМАН.

На сайті парламенту 22 вересня була оприлюднена заява прес-служби ВР щодо оцінок голосування 21 вересня, коли ВР зняла з розгляду проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та слідчими прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України», в якому пропонувалося позбавляти суддів, прокурорів та слідчих високих пенсій через порушення ними прав і свобод людини.

У прес-служби ВР викликала «особливе здивування заява та зухвалі оцінки юридично виправданого рішення парламенту радником Президента України, колишнім народним депутатом від Партії регіонів Ганною ГЕРМАН».

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