Янукович в першу чергу поділився з Медведєвим тривогами
16:44, 24 вересня 2011Політика
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Але ще є надія
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Росія і Україна досягнуть домовленостей з енергетичних питань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на початку зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка проходить у Завідово Тверської області Росії.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні у української сторони існує певна тривога щодо енергетичних питань: «Я не приховаю, є певна тривога з енергетичних питань».
При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що ці питання вдасться вирішити, як і за останні півтора роки вдавалося вирішити багато проблемних питань, зокрема в торговельно-економічній сфері.
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