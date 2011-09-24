Янукович в першу чергу поділився з Медведєвим тривогами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Росія і Україна досягнуть домовленостей з енергетичних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на початку зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка проходить у Завідово Тверської області Росії.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні у української сторони існує певна тривога щодо енергетичних питань: «Я не приховаю, є певна тривога з енергетичних питань».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що ці питання вдасться вирішити, як і за останні півтора роки вдавалося вирішити багато проблемних питань, зокрема в торговельно-економічній сфері.