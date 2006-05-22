У Львові вкрали “Фольксваген” у польських журналістів
17:45, 22 травня 2006Політика
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Вони залишили авто лише на півгодини
У Львові викрали “Фольксваген-пасат”, що належав співробітникам “Польського радіо Жешув”, які висвітлювали візит Маршалка сейму Республіки Польща Марека ЮРЕКА до Львова.
Як поінформувало УНІАН джерело в УМВСУ у Львівській області, працівники польського радіо, які висвітлювали перебування М.ЮРЕКА у Львові, о 13.50 залишили авто на вулиці Винниченка у Львові (неподалік приміщення Львівської ОДА), а коли через півгодини повернулися – іномарки вже не було.
Правоохоронці ведуть пошук викраденого автомобіля.
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