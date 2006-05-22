У Львові вкрали “Фольксваген” у польських журналістів

У Львові викрали “Фольксваген-пасат”, що належав співробітникам “Польського радіо Жешув”, які висвітлювали візит Маршалка сейму Республіки Польща Марека ЮРЕКА до Львова.

Як поінформувало УНІАН джерело в УМВСУ у Львівській області, працівники польського радіо, які висвітлювали перебування М.ЮРЕКА у Львові, о 13.50 залишили авто на вулиці Винниченка у Львові (неподалік приміщення Львівської ОДА), а коли через півгодини повернулися – іномарки вже не було.

Правоохоронці ведуть пошук викраденого автомобіля.