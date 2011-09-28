Наливайченко: реформи Тігіпка руйнують соціальний захист країни

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що псевдореформи віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА знищують добробут українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Останнім часом урядовці розказують іноземним медіа про свої «великі» успіхи з реформування країни. На практиці ж реформи ТІГІПКА привели до руйнації системи соціального захисту країни. Людей просто мають за ніщо. Така політика не буде мати доброго фіналу», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Так звані реформаторські ініціативи ТІГІПКА мають результатом лише погіршення життя більшості українців. Це стосується нового Податкового кодексу, направленого на знищення малого бізнесу, пенсійної реформи, яка погіршує пенсійне забезпечення громадян, законопроекту про скасування пільг для найменш захищених громадян», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Анонсоване ТІГІПКОМ чергове підвищення тарифів на газ для населення стане важким ударом по добробуту громадян. Уряд знову виправдовує підвищення ціни на газ для побутових споживачів нібито виконанням вимог МВФ», - наголосив політик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що влада має відмовитися від латання дірок у бюджеті виключно за рахунок звичайних громадян. Це є безвідповідальна і антисоціальна політика, якій час покласти край, наголосив він.

«За даними Рахункової палати, близько 50% бюджетних ресурсів сьогодні фактично розкрадається чиновниками. Для реального забезпечення соціального захисту українців та повноцінного фінансування соціальної сфери необхідно перш за все перекрити схеми розкрадання бюджетних коштів через тендерні процедури та виведення прибутків в офшори, припинити надавати пільги підприємствам олігархів та запровадити податки на багатство. Однак уряд і правляча більшість в парламенті діють з точністю до навпаки», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.