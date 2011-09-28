Попов вже подумує, чи не пустити електричку Київ-Бориспіль до ЄВРО

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не виключає, що швидкісну зможуть запустити вже до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу з обговорення питання розвитку транспортної інфраструктури столиці в рамках проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, організованого, зокрема, КМДА та Інститутом Горшеніна.

“Що стосується сполучення Бориспіль-Київ, то цей проект розглядається. Він можливий для реалізації за короткий період часу, навіть, можливо, в найближчі терміни, можливо, навіть до Євро. Він буде реалізований швидко, бо буде задіяна вже існуюча залізнична дорога”, - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, займається цим проектом і є організатором відповідних робіт Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, яке очолює Владислав КАСЬКІВ.

“Я знаю, що ведуться переговори щодо пошуку фінансування цього проекту”, - додав О.ПОПОВ.

Рухомий склад для цих пасажироперевезень, на його думку, може забезпечити вітчизняний завод: “Зараз такі локомотиви можуть випускатись на Крюківському вагонобудівному заводі”.