Хара: Пшонка хоче забрати майно профспілок, щоб подарувати олігархам

Голова Федерації профспілок України Василь ХАРА вважає, що Генеральна прокуратура виконує замовлення близьких до влади олігархів, звинувачуючи керівництво ФПУ у порушеннях законів і порушуючи кримінальні справи.

Про це В.ХАРА сказав в ефірі «5 каналу»,коментуючи інформацію Генпрокуратури про незаконне відчуження федерацією державного майна.

"Те, що говорить вже третій поспіль заступник генерального прокурора, - це брехня і фальсифікація. Всі надумані кримінальні справи - вони при потраплянні до суду розсипаються", - заявив В.ХАРА.

За його словами, півроку тому «генеральний прокурор, його заступники, сотні прокурорів на всій території України оголосили війну проти федерації, проти її голови».

Водночас В.ХАРА відзначив, що за півроку наглядове відомство не знайшло доказів порушень законів у роботі ФПУ.

При цьому В.ХАРА заявив, що "Генеральна прокуратура виконує замовлення олігархів, близьких до влади, для того, щоб відібрати власність ФПУ і подарувати цим самим олігархам".

Водночас він відмовився називати їх прізвища. «Я можу тільки здогадуватися, не можу назвати, тому що я їх за руку не зловив", - сказав голова ФПУ, додавши, що ці люди «дуже близькі до найвищих погонів».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що за наслідками перевірок органів прокуратури протягом червня-липня за фактами порушень у роботі ФПУ порушено 35 кримінальних справ, з яких 17 вже передані до суду. Посилаючись на оцінки експертів, В.ПШОНКА повідомив, що у користуванні ФПУ перебуває близько 300 об`єктів державної власності, вартість яких становить близько 8 млрд. грн.

Вчора, 28 вересня, заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що органи прокуратури під час комплексних перевірок виявили кілька фактів незаконної передачі державного майна, яке перебуває у користуванні профспілок, на користь дочки голови ФПУ В.ХАРИ Еліни КАЛЮК.

Також В.ЗАНФІРОВ заявив, що всього органами прокуратури за час перевірки використання державного майна, яке перебуває у використанні ФПУ, бути заявлено 120 позовів про повернення держмайна, незаконно відчуженого профспілками на суму 117 млн. грн., і 46 позовів щодо земельних ділянок загальною площею 42 га.