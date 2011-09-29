Наливайченко: треба відвести чиновника якнайдалі від навчального закладу

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запропонував молодіжним організаціям співпрацю у сфері спільної роботи над законопроектами для захисту соціальних прав української молоді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі В.НАЛИВАЙЧЕНКА з активістами Громадянської кампанії «Молодіжна варта».

Він також запропонував організувати зустріч молодіжної робочої групи з народними депутатами від «Нашої України» для налагодження вже зараз такої співпраці.

«Наприклад, ми могли б разом розробити законопроект, який передбачав би можливість для студентської молоді створювати неоподатковувані малі підприємства, насамперед у сфері високих технологій та інновацій. Таким чином студенти могли б не тільки розвивати і застосовувати власні знання, а й реально заробляти», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також наголосив на важливості продовжити реформування освіти з використанням світового досвіду. «Ми проти «реформування» освіти радянськими, адміністративними методами. Потрібно вийти на тристороннє порозуміння уряду, роботодавців та освітніх закладів – скільки і за яким фахом спеціалістів потрібно підготувати, і за пріоритетами саме туди направляти державне фінансування», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, слід здійснити децентралізацію управління і скоротити кількість та функції чиновників в освіті.

«Потрібно відвести чиновника якнайдалі від навчального закладу – залишити за чиновником лише функцію координації і зведення державного замовлення, забрати у нього функції ліцензування та дозволів - бо це все корупція», - підкреслив політик.