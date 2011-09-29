Доньці Тимошенко на промову на захист матері вистачило хвилини

В рамках судових дебатів у Печерському районному суді Києва виступає підсудна екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яку Генеральна прокуратура звинувачує у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у суді близько п’яти годин виступав її адвокат Микола СІРИЙ.

Виступ М.СІРОГО завершилася бурхливими оплесками присутніх в залі.

Після нього з доповіддю, яка тривала трохи більше однієї хвилини, виступила донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР, яка виступає в ролі захисника.

Водночас чоловік підсудної Олександр ТИМОШЕНКО не скористався можливістю виступити на судових дебатах.