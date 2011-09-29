Доньці Тимошенко на промову на захист матері вистачило хвилини
15:37, 29 вересня 2011Політика
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Чоловік від слова відмовився
В рамках судових дебатів у Печерському районному суді Києва виступає підсудна екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яку Генеральна прокуратура звинувачує у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у суді близько п’яти годин виступав її адвокат Микола СІРИЙ.
Виступ М.СІРОГО завершилася бурхливими оплесками присутніх в залі.
Після нього з доповіддю, яка тривала трохи більше однієї хвилини, виступила донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР, яка виступає в ролі захисника.
Водночас чоловік підсудної Олександр ТИМОШЕНКО не скористався можливістю виступити на судових дебатах.
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