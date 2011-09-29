Виставка-ярмарок «Світ хутра»
16:08, 29 вересня 2011Політика
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З 4 по 7 жовтня в Київському Палаці спорту проходитиме выставка-ярмарок «Світ хутра».
Ви зможете побачити нові колекції і придбати хутряні та шкіряні вироби за цінами виробників. В одному місці зберуться найбільші хутряні компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутряні салони (магазини) Києва та інших міст України, а також представники зарубіжних компаній.
Наймодніші і найякісніші норкові шуби за розпродажними цінами, дублянки, пальто, шкіряні куртки і хутряні шапки зі значними знижками.
Найвигідніші ціни на хутряні вироби тільки з 4 по 7 жовтня в Палаці спорту (Київ).
Час роботи виставки - з 11.00 до 19.00.
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