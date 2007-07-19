Мартинюк: комуністи на виборах розраховують як мінімум на 10-12%

2 серпня відбудеться з’їзд КПУ, повідомив на прес-конференції в Івано-Франківську другий секретар ЦК КПУ Адам МАРТИНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «якщо буде оголошено початок виборчої кампанії, то 26 липня починаються перші заходи: засідання президії, керівництва партії за участю всіх керівників обласних організацій по складанню списків»

Як сказав А.МАРТИНЮК, комуністи на дострокових виборах розраховують як мінімум на 10-12% голосів, «якщо ми будемо працювати з виборцями і переконаємо їх, що варто голосувати за таку політичну силу як комуністи».

Він також висловив сподівання «поліпшити показник на Івано-Франківщині, яка на минулих виборах була передостанньою після Тернопільської області».

Перший заступник голови Верховної Ради А.МАРТИНЮК сказав: «Ми не переживаємо за результат. Ми завжди будемо у парламенті, як виразники лівих ідей».